الجبوري: التصويت على الموازنة نهاية الإسبوع الحالي

2021/02/14 | 22:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أن اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة العامة للعام 2021 بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي.

وقال الجبوري في تصريح صحفي: إن اللجنة المالية عقدت العديد من الاجتماعات وإستضافت وزراء الدولة ورؤساء المؤسسات والمدراء العامون والمحافظين والهيئات والإتحادات والنقابات والأكاديميين والخبراء الإقتصاديين وشرائح مجتمعية مختلفة من القطاع الخاص، حرصاً منها على أن تكون هذه الموازنة ذات بعد اقتصادي وتحتوي على خطط تنموية وإصلاحية حقيقية.

وأضاف رئيس اللجنة المالية: بأن اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي الى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة الى الميزانية الإستثمارية لترتفع من 16% الى 24%.

وقال الجبوري: إن اللجنة قامت بتخصيص مبالغ للمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات وتخصيص 400 مليار دينار لبناء ميناء الفاو الكبير ومضاعفة تخصيص البترودولار الى (واحد ترليون) للمحافظات المنتجة للنفط، وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتوفير تخصيص لإنشاء مطار الموصل وتأهيل مداخل العاصمة بغداد ومشروع ماء البدعة في البصرة.

وفيما يخص ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، قال الجبوري: إن اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيداً عن الجانب السياسي، حيث تمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والاقليم ودراسة جميع البيانات واستضافت وزير النفط اكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين.

وأضاف الجبوري: إنه وبعد حسم هذا الملف نهائياً خلال اليومين المقبلين فإن الموازنة سيتم التصويت عليها نهاية هذا الإسبوع.

PUKmedia وكالات

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