نائب: منتصف الاسبوع الجاري ستحسم ميزانية 2021

2021/02/14 | 22:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد النائب عبدالخالق مدحت، الاحد، بان حسم ميزانية 2021 ستتم منتصف الاسبوع الجاري.

وقال مدحت في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حسم ميزانية 2021 وعرضها للتصويت سيتم منتصف الاسبوع الجاري مؤكدا بان كل الملفات العالقة حسمت ولم يبقى سوى جزئيات في ملف استحقاقات كردستان بعد حسم 70% من الاشكالات المنظورة”.

واضاف، انه “لايمكن ان بقاء ملف الموازنة دون حسم الى ما لانهاية نظرا لتداعياته الاقتصادية في مجالات متعددة خاصة وان البلاد تمر الان بازمة كورونا وهناك سلسلة اجراءات وقائية ستفرض ابتداء من الاسبوع المقبل من ناحية الحظر الكلي والجزئي لتفادي ارتفاع الاصابات”.

واشار الى ان” القوى مع التوافق مغي حسم الموازنة لكن نامل ان تسهم مباجثات الساعات 48 ساعة في الوصول الى توافقات مبدئية تعجل في طرح الموازنة للتصويت خاصة وان وضع البلاد يستوجب حسمها من اجل البداية في تطبيق مضامينها معربا عن امل بان تكون الموازنة منصفة لكل المحافظات من ناحية توزيع الاموال بشكل يسهم في حل مشاكل الخدمات ويعطي بارقة امل في تسريع وتيرة انجاز المشاريع التنموية”.

وتجري لجنة المالية النيابية مناقشات مستفيضة منذ اسابيع عدة لحسم بنود وابواب موازنة 2021″.انتهى 25 ف

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