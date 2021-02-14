تعرف على مواصفات سيارة “أوتلاندر” الجديدة

2021/02/14 | 22:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن بدء إنتاج الجيل الرابع من سلسلة “أوتلاندر” كروس أوفر في مصنعها بمدينة أوكازاكي.

وسيرفع الستار عن الطراز الجديد في 16 فبراير الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إرسال الدفعة الأولى من السيارات.

وقد تم تطوير المنصّة المبتكرة التي ستبنى عليها “أوتلاندر” الجديدة بواسطة شركات “رينو” و”ميتسوبيشي” و”نيسان”.



يحتوي الطراز الجديد على محرك بنزين سعة 2.5 لتر بقدرة 184 حصانا وعلبة تغيير السرعات، وسوف يكون الدفع أمامياً أو رباعياً.



وستكون هناك نسخة “مختلطة” من هذا الطراز في بعض البلدان.

ومن المزمع أن تبدأ مبيعات “أوتلاندر” في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو، وبعد مرور بعض الوقت، سيطرح الجيل الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان الأخرى، وبالنسبة لروسيا، فمن المتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع ميتسوبيشي بمدينة “كالوغا” الروسية.



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