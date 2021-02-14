ثورة فيروز والرحابنة في الموسيقى والغناء العربي * - عبدالله عطية شناوة

2021/02/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يصعب الحديث عن فيروز، وشعاع الفيروز، بمعزل عن عاصي الرحباني وشقيقه منصور فالثلاثة، الذين يخيل إلينا أنهم موجودون منذ زمن لا يمكن تحديده، أقتحموا الساحة الفنية في مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، حيث بدات آنذاك حركة تجديد في الموسيقى والغناء العربيين.



لكن ذلك التجديد ظل محدودا، دون أن يتوغل عميقا في روح الموسيقى العربية، ومضامين وأشكال القصيد أو الكلام المغنى على أيقاعاتها.



وكان كبار الم ......





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