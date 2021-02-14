ديوان شعر 21 ( غلاصم الزمن ) - منصور الريكان

2021/02/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان مزامير نافرة تمر على صحوتي الذكريات وتندى كما جبل من رمادْوأسقط في الفخ مقلوب رأسي كبعض العبادْأنا من تراتيل أحزانهم عالقاً باتقادْبلادي ويا صحبتي لم تكُ من بلادْأخوض التوجس أهذي ويا لعنة أناطت لثامْعلى غفلة أشتهي وصلة البوح والمرادْآه من صرخة الغيم والحزن زوادة من ظلامْبلى رتّلي على مسمع الوهن مني ودوسي منارات حلم بغى الأفئدةْرب هاجس خاط من تلاوين أحبابنا ا ......





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