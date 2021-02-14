الجذور الأيديولوجية والبنيوية للفساد الحالي في العراق - جعفر المظفر

2021/02/14 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر يثير الفساد الكارثي الحالي في العراق أسئلة علينا البحث عن إجاباتها من خارج محيط التفسيرات النمطية.



والحال أن المجتمع العراقي مثل غيره من المجتمعات, طهارته الأخلاقية تتأثر قليلا أو كثيرا بظروف الدولة الإقتصادية والسياسية.



وقد بات معروفا أن الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها, وعبر مختلف عهودها قد كانت إلى حد كبير, على مستوىً عالي من الطهارة والفضيلة, وظل الفساد فيها فرديا ودافعا لنبذ صاحبه.





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