عصائب أهل الحق والنجباء تدعوان تركيا لإخراج كافة قواتها من العراق

2021/02/14 | 22:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتهاكات القوات التركية للاراضي العراقية مستمرة، بحجة القيام بعمليات ضد مواقع تعدها مقار لحزب العمال الكردستاني، فتركيا تقوم الآن بشبه احتلال لشريط ح...

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