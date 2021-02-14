2021/02/14 | 22:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن المشروع الوطني للإنترنت، اليوم الاحد، معلومات مهمة عن خدماته التي ستنطلق فعلياً غداً الأثنين.وقال المتحدث الرسمي للمشروع مصطفى سعدون، “المشروع الوطني للانترنت هو أكبر مشروع للانترنت في العراق وتم مد أكثر من 5 الاف كم من الألياف الضوئية في عموم البلاد باستثناء اقليم كردستان”.وأضاف “المشروع سيقدم خدماته الى اكثر من 4 ملايين منزل ومؤسسة عراقية من القطاعين الخاص والعام” مبينا ان “المشروع هو الأحدث تقنياً باستخدام تقنية القابلو الضوئي الذي نفذ من قبل شركتي ايرثلنك وسمفوني بالشراكة مع وزارة الاتصالات”.وأوضح سعدون، ان “المشروع سيقدم خدمة انترنت مستمرة ومستقرة ولا يوجد فيها قطوعات كما موجود حالياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على المشروع الوطني للإنترنت..



وماهي خدماته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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