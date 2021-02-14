جواد الموسوي : السلالة الجديدة لفيروس كورونا دخلت الى العراق قبل اسبوع

2021/02/14 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد عضو لجنة الصحة البرلمانية جواد الموسوي :" ان كل الدلائل العلمية تشير الى دخول السلالة الجديدة من كورونا الى العراق ".وقال الموسوي في تصريح متلفز :" ان السلالة الجديدة دخلت الى العراق منذ اسبوع ، وقد تسببت بارتفاع اعداد الاصابات والوفيات ".واضاف :" ان وزارة الصحة لم تكن تملك اجهزة كشف عن السلالة الجديدة ، وقد وصلت هذه الاجهزة قبل 48 ساعة .واليوم اجريت اول الفحوصات لكشف السلالة الجديدة ، ومن المنتظر ظهور النتيجة خلال 24 ساعة "./ انتهى9

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