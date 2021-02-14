استشهاد شرطي في هجوم مسلح جنوب كركوك

2021/02/14 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/ استشهد شرطي في هجوم مسلح جنوب كركوك .وقال مصدر امني :" ان مسلحين اطلقوا النار على نقطة تفتيش في قرية /ينكجا/ غربي قضاء الطوز ، ما ادى الى استشهاد شرطي "./انتهى

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