الصحة النيابية: كل الدلائل تشير إلى دخول السلالة الجديدة لكورونا للعراق منذ أسبوع

2021/02/14 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال عضو لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، الأحد، إن هناك دلائل علمية، تشير إلى دخول السلسلة الثانية من فيروس كورونا إلى العراق، منذ أسبوع. وقال الموسوي في لقاء متلفز تابعه “النور نيوز”، إن “الجميع توقع حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا، لكن الموجة الثانية لكورونا تأخرت عن موعدها في العراق، حيث يلاحظ أن …

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