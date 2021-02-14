الشرطة الاتحادية تعلن العثور على طائرة مسيرة وصاروخين قرب الحدود العراقية – السورية

2021/02/14 | 22:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت الشرطة الاتحادية، الاحد، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية السورية. وذكر بيان للشرطة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوة مشتركة من مقر ووحدات لواء المغاوير السادس الفرقة السادسة نفذت واجب تفتيش ضمن قاطع المسؤولية على الشريط الحدودي مع الجمهورية العربية السورية وعثرت خلاله على طائرة …

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