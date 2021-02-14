الحشد الشعبي يحرر مختطفة ويلقي القبض على خاطفها جنوبي بغداد

2021/02/14 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

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🟥 اللواء الثامن بالحشد الشعبي يحرر مختطفة ويلقي القبض على خاطفها جنوبي بغداد

🔷 تمكنت قوات اللواء الثامن بالحشد الشعبي، من تحرير مختطفة في منطقة البعيثة جنوبي العاصمة بغداد.

🔷 جاء ذلك خلال عملية أمنية نفذتها القوات، حيث تمكنت من القاء القبض على الخاطف وتسليمه للقوات الأمنية وتسليم المختطفة الى ذويها.

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