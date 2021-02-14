محافظ النجف : سجلنا اصابات بكورونا بين الاطفال في المدارس وسنتخذ اجراءات مشددة في الايام المقبلة

2021/02/14 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري عن تسجيل اصابات بفيروس كورونا بين الاطفال في المدارس .وقال الياسري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي :" ان الاصابات بكورونا بدأت بالازدياد في النجف خلال الايام السبعة الاخيرة"،مؤكدا انه :" ستتخذ اجراءات مشددة خلال الايام المقبلة، وسيتم اغلاق المزارات والاقتصار على العتبة العلوية ومسجد الكوفة"./انتهى

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