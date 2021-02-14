قائد عمليات بغداد يترأس مؤتمرا امنيا خاصا باحياء ذكرى استشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)

2021/02/14 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ترأس قائد عمليات بغداد اللواء الركن احمد سليم بهجت اليوم الاحد مؤتمراً امنياً خاصا بتأمين الحماية للزائرين لاحياء ذكرى استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).وذكر بيان للقيادة :" ان المؤتمر عقد بحضور قادة الفرق ومدراء شرطة بغداد ونجدة بغداد ومدير حماية المنشآت ومدراء مرور الكرخ والرصافة، ومدراء الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية، وممثلين عن الوزارات الخدمية ومحافظة بغداد، وديوان الوقف الشيعي وهيئة المواكب الحسينية والعتبة الكاظمية المقدسة، ومدراء اقسام القيادة وضباط هيئة الركن ، وعرضت فيه خطـــة تامين الحماية لزائري الامام موسى الكاظم (عليه السلام) بذكرى استشهاده في الـخامس والعشرين من شهر رجب ".واكد القائد على تامين خطة المراقبة والتركيز على العمليات الاستباقية، كما اكد على الاهتمام بالوقاية الصحية والقيام بالتعفير وتوزيع الكمامات./انتهى9

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