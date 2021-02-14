بايدن يدعو إلى إصلاح تشريعات بيع الأسلحة للأميركيين

2021/02/14 | 23:02 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ دعا الرئيس الأميركي، جو بايدن، الكونغرس، الأحد، إلى التحرك “فورا” للحد من تداول الأسلحة النارية في البلاد، في الذكرى الثالثة لحادثة إطلاق نار في معهد بباركلاند في ولاية فلوريدا.وقال الرئيس الديمقراطي في تصريح خلال ذكرى الهجوم الذي أوقع 17 قتيلا في 14 فبراير 2018، إن “هذه الإدارة لن تنتظر إطلاق النار الجماعي المقبل” للتحرك.وأضاف “أدعو الكونغرس اليوم إلى سن إصلاحات سليمة في ما يتعلق بالسلاح”، وطالب بفرض مراجعة سجلات المشترين “في كل عمليات البيع”، وحظر الأسلحة الرشاشة وشواحن الذخيرة عالية السعة.واعتبر جو بايدن أنه يجب أن “نضع حدا لحصانة مصنعي الأسلحة الذين يضعون عن دراية أسلحة […]

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