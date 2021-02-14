الكربولي يستغرب قلق رئيسة المنظمة الدولية من اخبار تعذيب كبار المتهمين بالفساد

2021/02/14 | 23:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استغرب النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاحد، قلق رئيسة المنظمة الدولية من اخبار تعذيب كبار المتهمين بالفساد، ولم تقلق يوماً على تعذيب الابرياء المنسيين في السجون.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، “رئيسة المنظمة الدولية قلقة من اخبار تعذيب كبار المتهمين بالفساد، ولم تقلق يوماً على تعذيب الابرياء المنسيين في السجون منذ سنوات بتهم كيدية”.

واختتم تغريدته بوسم “قلق_الخالة مو لله“.

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