البدء بتنفيذ مشروع بناية معصرة الزيتون في لالش بتمويل من حكومة كردستان

2021/02/14 | 23:11 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر تمت المباشرة بتنفيذ مشروع انشاء بناية لاجراء تقاليد عصر الزيتون في معبد لالش، في الجنوب الغربي من معبد لالش النوراني، وبتمويل من حكومة اقليم كردستان.“خيري كدي” احد المهندسين المشرفين على المشروع في حديث خاص لــ “ايزيدي 24” قال “بدأنا منذ بداية شهر شباط، بتنفيذ مشروع بناية معصرة للزيتون في …

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