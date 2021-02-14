2021/02/14 | 23:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر أمني، اليوم الأحد، عن استشهاد شرطي على يد مسلحين مجهولين بالقرب من قضاء خورماتو.

وقال المصدر لـ PUKmedia: أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على شرطي يدعى (م.ج) بالقرب من داره الواقعة في ناحية ينكيجة غربي خورماتو، مما ادى استشهاده في الحال.

وأضاف: أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث فيما لاذ المسلحون الى مكان مجهول ومازال البحث والتحري جاريا لغرض أيجادهم والقاء القبض عليهم.

PUKmedia عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد شرطي في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد شرطي في خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).