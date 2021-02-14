الدفاع الروسية: الخوذ البيضاء في سوريا يستعدون لاستفزاز آخر ضد سلطات البلاد

2021/02/14 | 23:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد الأدميرال فياتشيسلاف سيتنيك، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة إعلامية، أن المسلحين يستعدون لاستفزاز آخر ضد السلطات السورية، فقد وصل الخوذ البيضاء إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير الفيديو.

وقال سيتنيك: “حسب المعلومات المتوفرة، فإن مسلحي الجماعات المسلحة غير الشرعية يستعدون للقيام باستفزاز من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بقصف مستوطنات في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

ولفت إلى أنه تم تسجيل نشاط لمسلحي جماعة تحرير الشام الإرهابية (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) في منطقة مستوطنة الفوعة بمحافظة إدلب.

وقال نائب رئيس جمعية الخوذ البيضاء الروسية: إن “مجموعة من نشطاء منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة وصلت إلى مكان الحادث أيضا ومعها معدات احترافية لتصوير الفيديو”.

وأضاف سيتنيك أن “المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يدعو قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم”.

في منطقة خفض التصعيد بإدلب، سُجل 36 هجوماً من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية المحظورة في روسيا (بما في ذلك 28 هجوماً بحسب الجانب السوري)، منها 15 في محافظة إدلب.



13 اعتداء في محافظة اللاذقية، وفي محافظة حلب هجومان، وفي محافظة حماة 6 هجمات.

وبحسب سيتنيك، لم يتم تسجيل أي قصف من قبل الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تسيطر عليها تركيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



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