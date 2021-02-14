مراقبة المنهاج الحكومي تكشف لـNRT نقاطا كارثية في الموازنة يجب حذفها

2021/02/14 | 23:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اشرت لجنة البرنامج الحكومي النيابية، الاحد، عدة نقاط وصفتها بالخطيرة في مشروع الموازنة الاتحادية 2021 الذي تقدمت به الحكومة، فيما أكدت أن تلك النقاط سيكون لها ضرر بالغ على المواطن واقتصاد البلاد.

وقال رئيس اللجنة حازم الخالدي، لـ NRT عربية اليوم، (14 شباط 2021)، إن "المادة (48) من القانون تسمح ببيع أصول الدولة والتي تقدر بأكثر من 5 مليار دولار، ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص وخصخصت قطاعات تعتمد عليها الدولة في إيراداتها بما يعرض مستقبل البلاد الاقتصادي للخطر على مدى أجيال قادمة".

أضاف الخالدي، أن "المواد (41) و (42) تسمح ببيع الأصول الزراعية وتحويلها إلى قطاعات ومجالات أخرى بشكل سيدمر القطاع الزراعي بالعراق ويلحق به ضررا كبيرا نتيجة الاهمال"، مستغربا بان "الحكومة جاءت لهدف أساسي هو اجراء انتخابات مبكرة، كيف لها أن تتوجه لهذه القضايا وتقحم نفسها في قضايا مصيرية واستراتيجية كبيرة".

وأوضح أن "هناك قضايا سيادية تتعلق بالاستثمار ودعمه لابد أن تكون يد الدولة هي العليا وهي المسيطرة فيها، أبرزها قطاع النفط والكهرباء"، مشيرا إلى أن "التجربة التي مرت خلال تنفيذ بعض السياسات الاستثمارية الخاطئة ومنها ماحصل في عام 2015 عندما أحيل موضوع الجباية على شركات القطاع الخاص، ورفع التعرفة على المواطن، وهذا يناقض ما طرحته الحكومة ووزارة التخطيط حول وجود نسبة كبيرة من الشعب العراقي تجاوز الـ 31% تعيش تحت خط الفقر".

وأكد أن "اللجنة اثارت الموضوع عند اللجان النيابية وقدمت اعتراضها بشكل رسمي على تلك المواد"، معربا عن أمله أن يقوم أعضاء المجلس بحذف تلك النقاط من مشروع الموازنة في يوم التصويت".

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