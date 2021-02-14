الكهرباء: اشخاص هددوا بتفجير أبراج الطاقة.. عزلوا المنطقة الوسطى عن الشمالية بأسلحة القنص

2021/02/14 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، احمد العبادي، اليوم الاحد (14 شباط 2021)، إن وزارته تتعرض الى هجمة ممنهجة ومنظمة من قبل جهات ’’لم يسمها’’، فيما أشار إلى ان إيران رفعت من حجم تجهيز العراق بالغاز خلال الايام القليلة الماضية.وقال العبادي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "استهداف ابراج الطاقة وحرمان العاصمة من الكهرباء، يكون احياناً بشكل استهتاري ومن قبل جهات تريد (اللعب والعبث مع الدولة)"، مبينا ان "الكاميرات الحرارية رصدت قيام اشخاص باستهداف ابراج الطاقة الكهربائية بشكل مباشر، مما سبب خسائر بالمليارات في تلك الابراج".وتابع ان "هناك جهات رصدتهم وزارة الكهرباء، يعلمون بشكل ممنهج ومنظم، على استهداف محطات توليد الطاقة الكهربائية، ما يتسبب بحرمان سكان العاصمة بغداد ومناطق واسعة من محافظة ديالى من الكهرباء".ومضى بالقول ان "هناك مستفيدون من اسقاط ملف الكهرباء، وان اسقاط هذا الملف جاء بهدف اسقاط حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وتأليب الشارع ضده، كون نجاح هذا الملف يعطي رسالة بنجاح حكومة الكاظمي".وبين ان "هناك برنامج صيانة نصب في مركبات الصيانة لمعرفة دقة عمل موظف الصيانة في الكهرباء".وتابع ان "هناك عشائر اقدمت على ابتزاز وزارة الكهرباء، حيث طالب بعضهم بدفع مبالغ مالية، لتمرير مقابل نصب اعمدة نقل الطاقة، متعذرين بانه يسبب امراضاً لعوائلهم، والا فهم يقدمون على تفجيرها".واشار ايضاً ان "هناك تعد واضح من قبل بعض الاشخاض على خطوط نقل الطاقة، حيث اقدم بعضهم بعزل المنطقة الشمالية عن الوسطى، بشكل علني بأسلحة القنص".

وكان الخبير في مجال الطاقة، ضرغام محمد علي، رأى، الإثنين، 08 شباط، 2021، إن قول وزارة الكهرباء بأن تراجع ساعات التجهيز جاء بسبب انقطاع الغاز الايراني المتدفق للعراق ليس عذرا حقيقياً على الاطلاق فيما أشار إلى أن الأزمة مفتعلة.وقال محمد علي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن " عذر الغاز الايراني في قلة التجهيز ليس حقيقيا، هنالك اسباب تتعلق بسوء الإدارة لأن اغلب المحطات الكهربائية لديها خزين كبير من الغاز البديل ومؤمن من قبل وزارة النفط".واضاف أن "أزمة الكهرباء في الوقت الحالي، يقف ورائها سببان الأول مفتعل والأخر يتعلق بالأزمة المالية التي تعانيها البلاد".وتابع محمد علي أن "ساعات تجهيز الكهرباء قبل فصل الشتاء كانت أكثر من 18 ساعة باليوم ، كما أن كمية الحمل لا يمكن ان تؤدي إلى هذا الانهيار الذي تشهده الطاقة في الوقت الحالي".وبين ان "سوء التجهيز في الوقت الحالي فعل متعمد من أجل اضافة مبالغ اضافية ضمن موزانة وزارة الكهرباء بدعوة اصلاح المنظومة التي تعاني من التهالك بالاساس".ولفت محمد علي إلى أن "وزارة النفط تجهز اغلب المحطات الكهربائية بالغاز، والحديث عن ضعف التجهيز بسبب انقطاع الغاز الايراني غير واقعي على الاطلاق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: اشخاص هددوا بتفجير أبراج الطاقة.. عزلوا المنطقة الوسطى عن الشمالية بأسلحة القنص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: اشخاص هددوا بتفجير أبراج الطاقة.. عزلوا المنطقة الوسطى عن الشمالية بأسلحة القنص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).