الاتصالات: الصحة ستطلق التطبيق الالكتروني الخاص بحجز المواطنين للقاح كورونا

2021/02/14 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت وزارة الاتصالات، استضافة التطبيق الالكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح Covid-19 عبر سيرفراتها.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان ، اليوم الاحد:" ان وزارة الاتصالات سوف تستضيف عبر سيرفراتها التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19 الذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة المقبلة لغرض حجز المواطنين للقاح المذكور ".واضاف:" ان الوزارة ستوفر المساحات الخزنية اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وحسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني الذي امر بتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي كافة للتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من حدة الجائحة"./ انتهى9

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