الاتصالات: الصحة ستطلق التطبيق الإلكتروني الخاص بحجز المواطنين للقاح كورونا

2021/02/14 | 23:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الاتصالات، استضافة التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح Covid-19عبر سيرفراتها.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان، أن “وزارة الاتصالات سوف تستضيف عبر سيرفراتها التطبيق الإلكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19 والذي ستطلقه وزارة الصحة في الفترة المقبلة لغرض حجز المواطنين للقاح المذكور”.واضاف، ان “وزارة الاتصالات ستوفر المساحات الخزنية اللازمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتوقعة لطلب اللقاح وحسب توجيهات وزير الاتصالات أركان شهاب أحمد الشيباني الذي أمر بتوفير المستلزمات والدعم اللوجستي كافة للتعاون مع وزارة الصحة لإنجاح مساعيها الحثيثة للتخفيف من حدة الجائحة”.وتابع، ان “هذا ما تسعى له وزارة الاتصالات دائما مع بقية الوزارات والمؤسسات […]

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