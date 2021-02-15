المجلس الوزاري للتنمية البشرية يوافق على منح التلفزيون التربوي صلاحية التعاقد مع شبكة الاعلام العراقي

2021/02/15 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ وافق المجلس الوزاري للتنمية البشرية على منح التلفزيون التربوي صلاحية التعاقد مع شبكة الإعلام العراقي.وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء :" ان المجلس الوزاري للتنمية البشرية، وافق على منح وزارة التربية/ مديرية التلفزيون التربوي، صلاحية التعاقد بأسلوب العطاء الوحيد مع شبكة الإعلام العراقي، لغرض بث البرامج التعليمية ونشاطات الوزارة عن طريق قناتها الفضائية./انتهى9

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