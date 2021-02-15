ضغوط‭ ‬سياسية‭ ‬بعد‭ ‬اعتقال أربعة‭ ‬متورطين‭ ‬في‭ ‬اغتيالات‭ ‬البصرة

2021/02/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستشارون‭ ‬حكوميون‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭:‬نعرف‭ ‬قتلة‭ ‬الهاشمي‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬ملاحقتهم بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أكد‭ ‬مسؤولان‭ ‬أمنيان‭ ‬عراقيان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬الأحد‭ ‬اعتقال‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬سلسلة‭ ‬اغتيالات‮»‬‭ ‬طالت‭ ‬ناشطين‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬المناهضة‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬الاطاحة‭ ‬بحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي‭.‬فيما‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬امني‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ […]

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