2021/02/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مستشارون حكوميون لوكالة الصحافة الفرنسية:نعرف قتلة الهاشمي ولا يمكننا ملاحقتهم بغداد- عبدالحسين غزال أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لفرانس برس الأحد اعتقال أربعة أشخاص «مسؤولين عن سلسلة اغتيالات» طالت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019 وأدت إلى الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.
فيما قال مسؤول امني طلب عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط سياسية بعد اعتقال أربعة متورطين في اغتيالات البصرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيما قال مسؤول امني طلب عدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضغوط سياسية بعد اعتقال أربعة متورطين في اغتيالات البصرة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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