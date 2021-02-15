الاغتيالات والأمل

2021/02/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراق من البلدان القليلة، وربّما النادرة في العالم التي يظل ملف الاغتيالات فيها مفتوحاً، سواء من حيث العمليات المنفذة او كشف بعض المتورطين أو من خلال كمية التجاهل التي تلبست الحكومات المتعاقبة.ولا يبدو أنّ الحال سوف يتغير في غضون مستقبل منظور.أهم أسباب استمرار الاغتيالات هو عدم ايمان الاطراف السياسية بالحوار […]

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