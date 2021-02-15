محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭:‬أول‭ ‬صورة عن‭ ‬المريخ‭ ‬أكبر‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬للعرب

2021/02/15 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما‭ ‬مواصفات‭ ‬كاميرات‭ ‬مسبار‭ ‬الامارات؟ ‭ ‬دبي‭ – ‬وام‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬استقبلت‭ ‬الإمارات‭ ‬أول‭ ‬صورة‭ ‬ملونة‭ ‬لكوكب‭ ‬المريخ‭ ‬من‭ ‬مسبار‭ ‬الأمل‭ .‬وكتب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬ال‭ ‬مكتوم‭ ‬تغريدة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬اول‭ ‬انجاز‭ ‬تاريخي‭ ‬للعرب‭ .‬و‭ ‬الصورة‭ ‬التقطت‭ ‬بكاميرا‭ ‬رقمية‭ ‬متطورة‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬الأجهزة‭ ‬العلمية‭ ‬الثلاثة‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬يحملها‭ ‬المسبار‭ […]

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