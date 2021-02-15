2021/02/15 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ما مواصفات كاميرات مسبار الامارات؟ دبي – وام -الزمان استقبلت الإمارات أول صورة ملونة لكوكب المريخ من مسبار الأمل .
وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم تغريدة قال فيها ان هذا اول انجاز تاريخي للعرب .
و الصورة التقطت بكاميرا رقمية متطورة هي أحد الأجهزة العلمية الثلاثة المبتكرة التي يحملها المسبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن راشد:أول صورة عن المريخ أكبر انجاز تاريخي للعرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكتب الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم تغريدة قال فيها ان هذا اول انجاز تاريخي للعرب .
و الصورة التقطت بكاميرا رقمية متطورة هي أحد الأجهزة العلمية الثلاثة المبتكرة التي يحملها المسبار […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد بن راشد:أول صورة عن المريخ أكبر انجاز تاريخي للعرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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