غوغل تطرح تحديثا مهما لتطبيق يوتيوب في “آيفون وآيباد”

2021/02/15 | 00:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات طرحت شركة غوغل تحديثًا جديدًا بمزايا مهمة، تقدم إصلاحًا للأخطاء الموجودة في تطبيق يوتيوب لأجهزة آيفون وآيباد، وهو التحديث الأول لتطبيق رئيس من غوغل لنظام iOS منذ شهر ديسمبر.ويأتي تحديث يوتيوب في الوقت الذي واجه فيه مالكو آيفون، في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسالة توضح أن هذا التطبيق قديم عند …

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