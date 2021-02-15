"الاتصالات" العراقية تعلن عن تطبيق إلكتروني لحجز لقاح "كورونا"

2021/02/15 | 00:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، استضافة التطبيق الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز لقاح Covid-19عبر خوادمها.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الاتصالات رعد المشهداني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن وزارة الاتصالات …

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