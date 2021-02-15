(ضد الجنس)-ماركو فيري:Counter Sex1964 - بلال سمير الصدّر

2021/02/15 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر هو من افلام المقتطفات الادبية التي تحقق بالعادة من قبل أكثر من مخرج،وهذا الفيلم حقق من قبل ثلاثة مخرجين أحدهم هو موضوعنا(ماركو فيري).الجزئية الأولى هي من تحقيق المخرج فرانكو روزي ومن انتاج كارلو بونتي،وهي بعنوان الكوكاكيين يوم الاحد:الكوكاكيين يوم الاحد(انتهاك الضحك):يعتمد فرانكو روزي في هذا الفيلم الاسلوب الكوميدي المألوف بالنسبة للأفلام الايطالية في تلك الحقبة،وهو الاسلوب الأقرب للسخرية، ......





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