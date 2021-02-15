انتشار الفكر العلماني في الدول العربية ( 1 ) - عصمت موجد الشعلان

2021/02/15 | 01:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان 1- فقهاء دين مع الحاكم المستبد وآخرون يريدون السلطة ويقيدون حرية الفكرمهام رجل الدين في وقتنا الحاضر يستطيع القيام بها المواطن العادي ، ولم يكن في الدين الاسلامي ما يشبه الدين المسيحي اي وجود الكهنة، اوجد خلفاء بني امية وبني العباس طبقة رجال الدين بشتى صنوفهم لتسويغ واستحسان سياساتهم لدى جمهور المسلمين مقابل الحضوة والمال، فقام الفقهاء بتأسيس الفرق او المذاهب مثل ابو حنيفة النعمان 80 هجري الذ ......





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