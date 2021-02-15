صحف الاثنين تتابع ابرز التعديلات على مشروع قانون الموازنة و الخلافات مع الاقليم بشأنها والموعد المتوقع لاقرارها

2021/02/15 | 01:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من شباط ، ابرز التعديلات على مشروع قانون الموازنة و الخلافات مع اقليم كردستان بشأنها ..والموعد المتوقع لاقرارها في مجلس النواب .وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" كشفت اللجنة المالية النيابية عن ابرز تعديلاتها على مشروع قانون موازنة 2021، وفيما حددت اهم الخلافات بين المركز والاقليم، رجحت اقرار مشروع قانون الموازنة خلال الاسبوع الجاري ".وقال عضو اللجنة النائب شيروان ميرزا في تصريح للصحيفة :" ان مجلس النواب لم يعد مشروع قانون موازنة 2021 الى الحكومة.و ان اللجنة المالية، خلال اجتماعها الاخير مع رئيس الوزراء، عرضت التعديلات التي اجرتها على الموازنة ".واضاف ميرزا : " ان التعديلات التي اجريت على الموازنة تتضمن تخفيض النفقات من 164 تريليون دينار الى 127 تريليونا، وكذلك تخفيض الايرادات والعجز المالي، فضلا عن تغيير سعر برميل النفط من 42 دولارا للبرميل الى 45 دولارا"، مؤكدا رفض المادة الخاصة بالاستقطاعات من الموظفين.واوضح انه :" تم تخفيض نفقات الرئاسات الثلاث والوزارات بنسب تتراوح بين 20% واقل، واحيانا اكثر، كل حسب الوزارة والجهة، بهدف ضغط النفقات غير الضرورية وزيادة الايرادات وتقليل العجز المالي"، مرجحا اقرار الموازنة في مجلس النواب خلال الاسبوع الجاري بعد الانتهاء من بعض الامور الخلافية، لاسيما بين المركز واقليم كردستان.وحول الاتفاق بين المركز واقليم كردستان، قال ميرزا: " ان الجانبين الى الآن لم يتوصلا الى اي اتفاق بشأن حصة الاقليم من الموازنة".وعن الخلافات مع الاقليم قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، ان حكومة اقليم كردستان قدمت جميع المعلومات عن عقودها النفطية، وان الحوارات مستمرة معها للوصول الى نص توافقي يمكن التصويت عليه في الموازنة بالاجماع الاسبوع الحالي ".وقال مقرّر اللجنة النائب احمد الصفار، في تصريح الى / الصباح الجديد / :" على الجميع ان يدرك أننا نصوّت على موازنة للعراق بنحو كامل ويفترض فيها تغليب المصلحة العامة وابعاد الخلافات السياسية ".واضاف الصفار :" ان مجلس النواب لديه تجارب سابقة في هذه الدورة الانتخابية او التي قبلها ، بشأن تمرير الموازنة بالاغلبية وسط الخلاف مع اقليم كردستان، ونتمنى عدم تكرارها ".واشار الى :" ان زيارات متكررة اجراها وفد الإقليم إلى بغداد، حيث التقى مع اللجنة المالية مجتمعة وعلى انفراد، في أربع مناسبات، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها هكذا اجتماعات مع مجلس النواب، وان الوفد قدم كل المعلومات الموجودة لديه بشأن الآبار النفطية المنتجة والمصدرة والوارد اليومي عن التصدير ونوعية العقود المبرمة، وهذه موثقة بتقارير من منظمات دولية معتمدة".فيما نقلت الصحيفة قول عضو اللجنة النائب احمد حمة رشيد :" ان الموازنة في مراحلها الأخيرة بعد أن أجرينا إعادة صياغة كاملة للبنود الواردة في المشروع الحكومي ".وبين رشيد :" ان النواب من المكون الشيعي لم يتفقوا لغاية الآن على نص بديل للمادة التي وردت في المشروع الحكومي المتضمنة التزام إقليم كردستان بتسليم 250 ألف برميل لقاء الحصول على حصته من الموازنة ".وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الذكرى السنوية الثلاثين لقصف ملجأ العامرية من قبل القوات الامريكية ، والمطالبة بتحويله الى معلم تستذكره الاجيال .وقالت الصحيفة :" شاركت نقابة المحامين العراقيين في الوقفة الاستذكارية ، التي اقامتها محافظة بغداد بالتعاون مع منظمة تعايش للتنمية والاغاثة بذكرى مرور ثلاثين عاماً على قصف ملجأ العامرية ، في موقع الجريمة بحضور ذوي الضحايا ورئيس المنظمة مروان منذر ومدير ناحية المنصور ".وذكرت :" ان نقيب المحامين ضياء السعدي استنكر العدوانية العسكرية الأمريكية التي استهدفت ملجأ مدنياً آمناً باستخدام طائرات حربية قصفت هذا الملجأ بقنابل عدة راح ضحيتها اكثر من 450 شهيدا ".واشار السعدي الى :" مقصرية الحكومات التي تعاقبت على العراق ، في المطالبة باجراء محاكمات للقيادات السياسية و العسكرية التي دبرت هذا العدوان الذي يشكل مخالفة صريحة لقوانين الحرب والمواثيق والصكوك الدولية"، مطالبا الحكومة العراقية بالاعتذار لذوي الضحايا والشعب وضرورة الاهتمام من قبل الأوساط الحقوقية والإنسانية بهذه المطالب ، بما يؤدي إلى الاعتراف بحق العراقيين في الحياة ، وأبعادهم عن أي اعتداء آثم والمطالبة بالتعويضات بما يناسب ما لحقهم من ضرر بالغ.واشارت الصحيفة الى :" ان مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي زار ، ملجأ العامرية وطالب بتأهيل الملجأ وتحويله الى مَعلم تستذكره الأجيال سنوياً ".ونقلت عن الاعرجي قوله :" ان شهداء الملجأ هم مواطنون عراقيون، وواجبنا الاهتمام بذويهم واستذكار تلك الجريمة البشعة"، مستغربا من عدم الاهتمام بهذا المكان وتأهيله وصيانته./ انتهى

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