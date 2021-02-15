2021/02/15 | 02:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،عن القاء القبض على العصابة التي مارست القتل وارعبت اهالي البصرة .وقال الكاظمي في تغريدة على / تويتر / :" عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الامنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية ".واضاف :" قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين".وختم تغريدته بهاشتاك :" العدالة لن تنام "./ انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي : اليوم قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي : اليوم قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).