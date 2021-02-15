السُّودان وعبث وتضليل الحُكَّام ..! - فيصل عوض حسن

2021/02/15 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيصل_عوض_حسن للمَرَّة الثالثة منذ اختياره رئيساً لوُزراءِ السُّودان، أعلن الدكتور عبد الله حمدوك تشكيلةً وزاريَّةً مُكوَّنةً من (26) وزيراً، مُوضحاً بأنَّ هذه التشكيلة تمَّت بـ(تَوافُق) سياسي، ونقاشات مع قُوَّى الحُرِّية والتغيير (قحت) والعَسْكَر وشُركاء السلام.



وراهن حمدوك على نجاح هذا النموذج في الحفاظ على السُّودان من الانهيار والمُهدِّدات الإقليميَّة، ونادى بتشكيل المجلس التشريعي (في 25 فبراير الحالي)، وإع ......





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