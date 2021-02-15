هل احتل العرب الاندلس ؟ - هشام حتاته

2021/02/15 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته المنتصر يكتب التاريخ ، او التاريخ يُكتب تحت سيوف المنتصراذا تمكن الملك فاروق من اجهاض حركة الضباط لكانوا الان مجرد خونه للوطن وللملك وتمت محاكمتهم واعدامهملو انتصر انصار مسيلمه على جيش خالد بن الوليد فى معركه اليمامه لتغير التاريخ تاريخنا كله مزور ، وكان لى شرف نشر اربعه كتب كاشفه لحقائق التاريخ فى منطقتنا العربية الاسلامية** الاسلام الوهابى وتراث العفاريت : وضحت فيه بدايات الحركة ......





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