التضحيات المجانية للشيوعيين - عواد احمد صالح

2021/02/15 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عواد_احمد_صالح التضحيات المجانية للشيوعيينفي الرابع عشر من شباط من كل عام يحتفي الحزب الشيوعي العراقي بيوم ( الشهيد الشيوعي ) الذي يتمثل باعدام سلام عادل سكرتير الحزب ورفاقة من قبل تحالف البعث وعبد السلام عارف في انقلاب 8 شباط الاسود وقبل ذلك اعدام مؤسس الحزب يوسف سلمان فهد ومجموعة من رفاقة من قبل نظام الحكم الملكي ورئيس وزراءه نوري السعيد ...



وفي الواقع اعدام نظام البعث خاصة لالاف الشيوعيين نساء ......





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