الكاظمي يعلن اعتقال عصابة الموت في البصرة

2021/02/15 | 02:27 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين، اعتقال عصابة الموت التي اكد انها ارعبت أهل البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له: "عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

واضاف "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين..



العدالة لن تنام".

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