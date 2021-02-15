70 ألف جهاز تحقق في الانتخابات المرتقبة

2021/02/15 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: عمر عبد اللطيف

تعتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استخدام أكثر من 70 ألف جهاز تحقق خلال الانتخابات المقبلة، مبينة أن نسبة دقة البصمة للناخبين في تلك الأجهزة ومطابقتها تبلغ 100 % .

المتحدثة باسمها جمانة الغلاي قالت لـ”الصباح”:أن “تلك الأجهزة تتميز بوجود مدة شحن كافية في حال انقطاع التيار الكهربائي عن مراكز الاقتراع.

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