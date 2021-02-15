اغتالت ناشطين.. اعتقال

2021/02/15 | 03:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، فجر الاثنين إلقاء القبض على "عصابة الموت" في محافظة البصرة.

عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين ..



العدالة لن تنام.

— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 14, 2021

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر" إن "عصابة الموت التي أرعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية".

‏واضاف أن "قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين..



العدالة لن تنام".

كانت قد كشفت مصادر أمنية من محافظة البصرة جنوب العراق لـ"العربية"، فجر الاثنين، أن قوة أمنية استخباراتية تمكنت من اعتقال 3 أشخاص مشتبه بهم في عمليات اغتيال الناشطين في المحافظة.

2 صور أحمد عبدالصمد

أحمد عبدالصمد

صور هشام الهاشمي خلال تشييع رمزي في بغداد (أرشيفية- فرانس برس)

اعترافات بالاغتيال

كما كشفت المصادر عن أن أعضاء الخلية اعترفوا في التحقيقات بعلاقتهم بحوادث الاغتيال تحديداً الصحافي أحمد عبد الصمد وعدد آخر من الناشطين المشاركين في الاحتجاجات.كما كشفت المصادر عن أن المعتقلين جزء من خلية اغتيالات يتجاوز عددها العشرة أشخاص تنشط في محافظة البصرة ولها صلات ببعض الأحزاب ذات المرجعية المتشددة.

ريهام يعقوب

كان الكاظمي، أعلن عقب مقتل الناشط هشام الهاشمي ليلة السادس من يوليو/تموز 2020 الماضي، أن "العراق لن ينام قبل أن يخضع القتلة للقضاء، بما ارتكبوا من جرائم".

وبعد مقتل الهاشمي، لقي الناشط البصري تحسين أسامة مصرعه على يد مسلحين بتاريخ 14 أغسطس/آب 2020، وأعقبته الناشطة من المحافظة نفسها ريهام يعقوب، ثم تعرض أربعة من ناشطي البصرة لمحاولة اغتيال، كلها في وقت متقارب.

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