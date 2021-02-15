الكاظمي يعلن القبض على العصابة التي بثت الرعب في أهالي البصرة

2021/02/15 | 04:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ليل الأحد/الاثنين، القبض على العصابة التي أرعبت أهل البصرة وقتلت الناشطين....

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