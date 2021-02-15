2021/02/15 | 07:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، العثور على طائرة مسيرة وصاروخين خلال عملية امنية على الشريط الحدودي مع سوريا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط طائرة مسيرة وصاروخين على الحدود العراقية السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).