الخطوط الجوية العراقية تبدأ تشغيل خمسة خطوط مع القارة الاوروبية

2021/02/15 | 08:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدأت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، تشغيل خمسة خطوط مع القارة الاوروبية بشكل منتظم، بينما تتجه لافتتاح خطوط جديدة، وبالتزامن مع ذلك، اكدت ان اسعار التذاكر فيها «تنافسية» مقارنة ببقية الشركات الاخرى.

وسبق أن أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، نية الوزارة خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين على طائرات شركة الخطوط الجوية على خلفية تداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في الشركة التابعة للوزارة حسين جليل في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان «اسعار الشركة تنافسية مقارنة مع بقية النواقل الاخرى»، فضلا عن «حجم الخدمات المتميزة المقدمة لصالح المسافرين وشركات الطيران المحلية والاجنبية وخدمات الشحن الجوي».

واضاف ان «الشركة لعبت دورا حيويا خلال جائحة كورونا في نقل المواد الطبية واجلاء المواطنين العراقيين من مختلف البلدان بحسب القرار الصادر من مجلس الوزراء وتطبيق توصيات وزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة المسافرين والطواقم».

وبين ان «الرحلات الخارجية لاتقتصر على الدول الاقليمية فحسب، بل تشمل عشرات الوجهات الدولية التي يقصدها الطائر الاخضر، وحاليا تم تشغيل خمسة خطوط الى القارة الاوروبية بشكل منتظم (برلين، دوسلدورف، فرانكفورت، لندن، كوبنهاكن) كمرحلة اولى، والشركة مستمرة بافتتاح خطوط جديدة خلال المدة المقبلة».

ولفت جليل الى تحقيق زيادة كبيرة في اعداد المسافرين الذين تم نقلهم من والى المحطات العاملة في البلاد (بغداد، البصرة، النجف، السليمانية، اربيل )، وقد بلغت اكثر من 36 الف مسافر توزعوا بين 745 رحلة مباشرة على اسطول الناقل الوطني الى مختلف الوجهات المحلية والاقليمية والدولية خلال شهر كانون الثاني 2021.

واشار الى تشغيل اكثر من 30 طائرة حديثة ومختلفة الاحجام (البوينغ، سي ار جي، وايرباص) ضمن وجهات الخطوط الجوية، فضلا عن وجود عقود مع كبريات الشركات المصنعة لاضافة طائرات جديدة للاسطول، وتعد الشركة «ربحية» تعمل ضمن نظام التمويل الذاتي وفق الخطط والمتابعة من قبل الجهات العليا.

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