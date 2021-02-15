كورونا .. تجارة الحياة والموت - أحمد الخميسي

2021/02/15 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الخميسي الطبيعي أنك إذا رأيت شخصا وقد أغمى عليه في الشارع أنك تهرول لاسعافه، ولست وحدك، فسوف يجري ربما أسرع منك شخص آخر لسرقة محفظة الانسان سيء الحظ ! هذا ما تقوم به الدول الكبرى التي تنتج شركاتها لقاحات ضد كورونا ولا ترى في أكثر من مليار انسان فقير بحاجة إلى الوقاية سوى فرصة لتنظيف الجيوب.



وبمبدأ الربح الذي تدين به الرأسمالية أصبح الموت والحياة تجارة مربحة، وتحول الدواء والعلاج من حق أساسي إلى استثمار حت ......





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