“إسرائيل” تشن غارات عدوانية جديدة قرب دمشق

2021/02/15 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

شت الطيران الحربي الإسرائيلي، الاثنين، غارات عدوانية قرب العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة “سانا” الرسمية، إنه “تصدت الدفاعات الجوية في الجيش العربي السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية”.

ونقلت “سانا” عن مصدر عسكري قوله إنه ”في تمام الساعة الواحدة و18 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات صواريخ من إتجاه الجولان السوري المحتل وإتجاه الجليل مستهدفا بعض الأهداف في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها”.



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