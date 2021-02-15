استئناف الرحلات الجوية بين ايران والعراق في ظل التزام البروتوكولات الصحية

2021/02/15 | 08:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم منظمة الطيران الايراني محمد حسن ذيبخش بان رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية قد استؤنفت خلال الاسبوع الجاري بين البلدين مع التزام ال...

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