أسعار خام برنت تعود إلى ما قبل عام مضى

2021/02/15 | 08:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، أن سعر خام برنت ارتفع فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 كانون الثاني 2020.

وارتفعت صباح اليوم، أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان بنسبة 0.83 بالمئة لتصل إلى 63.18 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار - بنسبة 1.27 بالمئة، إلى 60.47 دولارا للبرميل.

ومنذ بداية شباط الحالي، ارتفعت أسعار النفط بشكل شبه مستمر حتى يوم الأربعاء الماضي، 10 شباط.

يشار إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي، هو "إجراءات تحالف "أوبك +" بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد الخام بعد بدء استخدام اللقاحات في عدد من دول العالم.

وفي كانون الثاني المنصرم، وافقت بعض دول "أوبك +" على خفض الإنتاج في فبراير ومارس بما مجموعه 1.425 مليون برميل من النفط يوميا، منها مليون برميل في السعودية.

كما دعمت التوقعات بشأن الانتعاش الاقتصادي واللقاحات ضد فيروس كورونا نمو الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه خفضت منظمة "أوبك"، في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بشكل طفيف، بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا، إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

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