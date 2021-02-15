الطائي: الخلاف حول الموازنة مع الاقليم ستحسمه صفقات سياسية 

2021/02/15 | 08:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان الاقليم سيحصل على مايريد من الموازنة على حساب المحافظات الجنوبية، لافتا الى ان الخلاف حول حصة الاقليم في الموازنة ستحسمه صفقات سياسية من قبل بعض الاحزاب لقاء ضمان حصولها على الدعم الكردي في الدورة البرلمانية المقبلة.وقال الطائي لـ /المعلومة/، ان “الاحزاب الكردية غالبا ماتكون بيضة القبان في العملية السياسية عند اختيار الرئاسات والتصويت على المناصب والقوانين الجوهرية داخل البرلمان”.واضاف ان “الخلاف مازال قائما حول حصة كردستان في الموازنة، ومن المرجح حسمه خلال اليومين المقبلين، حيث تشير التحركات السياسية الى حصول الاقليم على مايريده من الموازنة”.ورجح الطائي “حسم الخلاف مع الاقليم عن طريق صفقة سياسية تقودها بعض الاطراف السياسية على حساب المحافظات الجنوبية، لقاء حصول تلك الاطراف على دعم كردستان في الدورة البرلمانية المقبلة”.



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