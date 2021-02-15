2021/02/15 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنت يتجاوز 63 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنت يتجاوز 63 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنت يتجاوز 63 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).