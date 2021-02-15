2021/02/15 | 08:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت بيانات التداول، اليوم الاثنين، أن سعر خام برنت ارتفع فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 22 كانون الثاني 2020.وبحلول الساعة (02.09 بتوقيت موسكو) ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان بنسبة 0.83 بالمئة لتصل إلى 63.18 دولار للبرميل.فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر آذار – بنسبة 1.27 بالمئة، إلى 60.47 دولارا للبرميل.ومنذ بداية شباط الحالي، ارتفعت أسعار النفط بشكل شبه مستمر حتى يوم الأربعاء الماضي، 10 شباط.تجدر الإشارة إلى أن عامل النمو الرئيسي في الشهر الحالي، هو “إجراءات تحالف “أوبك +” بالإضافة إلى الآمال بزيادة الطلب على المواد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار خام برنت تعود إلى ما قبل كورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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